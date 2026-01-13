ЦБ: международные резервы России установили новый рекорд

Международные резервы РФ установили новый рекорд и на данный момент составляют 763,9 миллиарда долларов. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ЦБ РФ.

«Международные резервы по состоянию на конец дня 26 декабря 2025 года составили 763,9 миллиарда долларов США, увеличившись за неделю на 11,3 миллиарда долларов США, или на 1,5%», - говорится в сообщении.

Главную роль в таком увеличении объемов резервов сыграла их положительная переоценка. Прежний рекордный показатель был установлен 19 декабря и составил 752,6 миллиарда долларов.

Международные резервы - это иностранные активы, которыми располагают Банк России и правительство РФ. Они включают в себя золотой запас, валюту, специальные права заимствования и резервную позицию в Международном валютном фонде.