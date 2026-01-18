МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

РГО проведет олимпиаду по географии среди школьников стран БРИКС

Мероприятие пройдет летом 2026 года.
Константин Денисов 18-01-2026 19:21
© Фото: Максим Блинов, РИА Новости

Русское географическое общество (РГО) проведет международную олимпиаду по географии для школьников из стран БРИКС. Об этом сообщил ТАСС первый заместитель исполнительного директора РГО Илья Гуров.

«Олимпиада пройдет летом 2026 года. Мы проводим ее в этот период, потому что необходим полевой этап», - сказал Гуров.

По его словам, летний период необходим в связи с наличием как раз полевого этапа на местности. Пока организаторы не определились, где именно он будет проходить, поскольку нужно наличие разного ландшафта. Одним из наиболее вероятных вариантов является Сибирь.

Участников ждут вопросы о наличии общих черт у стран БРИКС, а также особенностей России. Помимо полевого этапа, в программу олимпиады также войдет камеральный - в помещении.

Помимо учеников из стран альянса, дополнительные приглашения получат Шри-Ланка, Казахстан, Бангладеш, Белоруссия и Саудовская Аравия. Мероприятие призвано заменить международные олимпиады, от которых Россию отстранили после введения западных санкций.

Ранее секретарь Совета Безопасности РФ Сергей Шойгу анонсировал выход нового учебника по географии в России к 2028 году.

#в стране и мире #РГО #Олимпиада #брикс #география
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Российская авиация - 2025. Взгляд из-за границы
2
Военные инженеры Будды
3
Газотурбинные двигатели. Наземные. Часть 1
4
ФСВТС России
5
Морская пехота. 320 лет во славу России
6
Станкостроение. Часть 4
7
Ка-32
8
25. Рособоронэкспорт. Все только начинается!
9
Микротехнологии для большого флота
10
Стальной рембат 20-ой армии
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 