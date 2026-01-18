РГО проведет олимпиаду по географии среди школьников стран БРИКС

Русское географическое общество (РГО) проведет международную олимпиаду по географии для школьников из стран БРИКС. Об этом сообщил ТАСС первый заместитель исполнительного директора РГО Илья Гуров.

«Олимпиада пройдет летом 2026 года. Мы проводим ее в этот период, потому что необходим полевой этап», - сказал Гуров.

По его словам, летний период необходим в связи с наличием как раз полевого этапа на местности. Пока организаторы не определились, где именно он будет проходить, поскольку нужно наличие разного ландшафта. Одним из наиболее вероятных вариантов является Сибирь.

Участников ждут вопросы о наличии общих черт у стран БРИКС, а также особенностей России. Помимо полевого этапа, в программу олимпиады также войдет камеральный - в помещении.

Помимо учеников из стран альянса, дополнительные приглашения получат Шри-Ланка, Казахстан, Бангладеш, Белоруссия и Саудовская Аравия. Мероприятие призвано заменить международные олимпиады, от которых Россию отстранили после введения западных санкций.

Ранее секретарь Совета Безопасности РФ Сергей Шойгу анонсировал выход нового учебника по географии в России к 2028 году.