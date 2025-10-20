Секретарь Совета Безопасности РФ Сергей Шойгу анонсировал выход нового учебника по географии к 2028 году. Об этом он рассказал «Комсомольской правде».

«Есть решение Председателя Попечительского Совета РГО Владимира Владимировича Путина: создать собственный учебник географии. Мы уже начали эту работу», - сказал Шойгу.

Руководить процессом создания пособия будет вице-президент Русского географического общества (РГО) Николай Касимов. Учебник должен увидеть свет к 2028 году.

По словам Шойгу, занимающего пост президента РГО, основной задачей нового учебника будет воспитание нового поколения на основе патриотизма, а также глубоких знаний о России и мире. Прежние издания он назвал поверхностными, скучными и местами политизированными.

Ранее Шойгу призвал прекратить называть ДНР, ЛНР, Запорожскую и Херсонскую области новыми регионами, так как они принадлежат РФ исторически.