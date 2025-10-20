МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Шойгу анонсировал выход нового учебника по географии к 2028 году

Пособие будет призвано формировать новое поколение граждан.
Константин Денисов 2025-10-20 03:28:17
© Фото: РИА Новости

Секретарь Совета Безопасности РФ Сергей Шойгу анонсировал выход нового учебника по географии к 2028 году. Об этом он рассказал «Комсомольской правде».

«Есть решение Председателя Попечительского Совета РГО Владимира Владимировича Путина: создать собственный учебник географии. Мы уже начали эту работу», - сказал Шойгу.

Руководить процессом создания пособия будет вице-президент Русского географического общества (РГО) Николай Касимов. Учебник должен увидеть свет к 2028 году.

По словам Шойгу, занимающего пост президента РГО, основной задачей нового учебника будет воспитание нового поколения на основе патриотизма, а также глубоких знаний о России и мире. Прежние издания он назвал поверхностными, скучными и местами политизированными.

Ранее Шойгу призвал прекратить называть ДНР, ЛНР, Запорожскую и Херсонскую области новыми регионами, так как они принадлежат РФ исторически.

#Сергей Шойгу #РГО #география #учебники
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Гражданское судостроение
2
Зеленодольский судостроительный
3
«Торнадо-С» и «Смерч». Работа в зоне СВО
4
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 2
5
Танкостроение. Уралвагонзавод. СВО
6
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 1
7
«Панцирь». Работа в период СВО
8
Черные береты Черноморского флота. Битва в зоне СВО
9
«Иван Папанин». Первое испытание льдом
10
«Феникс». Инженерный батальон специального минирования
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 