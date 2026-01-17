МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Макрон пообещал ответ ЕС на пошлины Трампа из-за Гренландии

В Европе не собираются оставлять действия американского лидера без последствий.
Константин Денисов 17-01-2026 22:50
© Фото: www.capitalpictures.com, Globallookpress

Президент Франции Эммануэль Макрон пообещал, что ЕС ответит США на введение 10-процентных торговых пошлин из-за Гренландии. Об этом он сообщил соцсети Х.

«Угрозы введения тарифов неприемлемы и не имеют места в данном контексте. Европейцы ответят на них единодушно и скоординированно, если они будут утверждены», - написал французский лидер.

Он добавил, что никакие запугивания и угрозы не подействуют на Париж, который будет помогать отстаивать европейский суверенитет. Макрон напомнил, что Франция отправила своих военных в Гренландию после угрозы аннексии со стороны США.

Также президент Франции заявил, что обязательно обсудит сложившуюся ситуацию с остальными европейскими лидерами. Напомним, Трамп ввел пошлины в размере 10% для товаров из восьми стран, которые отправили войска в Гренландию. Он пригрозил, что с 1 июня 2026 года они вырастут до 25%, если ЕС и США не удастся прийти к соглашению.

#в стране и мире #Франция #сша #Дональд Трамп #ЕС #эммануэль макрон #Гренландия #пошлины
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Военные инженеры Будды
2
Газотурбинные двигатели. Наземные. Часть 1
3
ФСВТС России
4
Морская пехота. 320 лет во славу России
5
Станкостроение. Часть 4
6
Ка-32
7
25. Рособоронэкспорт. Все только начинается!
8
Микротехнологии для большого флота
9
Стальной рембат 20-ой армии
10
Гражданское судостроение
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 