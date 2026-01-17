Макрон пообещал ответ ЕС на пошлины Трампа из-за Гренландии

Президент Франции Эммануэль Макрон пообещал, что ЕС ответит США на введение 10-процентных торговых пошлин из-за Гренландии. Об этом он сообщил соцсети Х.

«Угрозы введения тарифов неприемлемы и не имеют места в данном контексте. Европейцы ответят на них единодушно и скоординированно, если они будут утверждены», - написал французский лидер.

Он добавил, что никакие запугивания и угрозы не подействуют на Париж, который будет помогать отстаивать европейский суверенитет. Макрон напомнил, что Франция отправила своих военных в Гренландию после угрозы аннексии со стороны США.

Также президент Франции заявил, что обязательно обсудит сложившуюся ситуацию с остальными европейскими лидерами. Напомним, Трамп ввел пошлины в размере 10% для товаров из восьми стран, которые отправили войска в Гренландию. Он пригрозил, что с 1 июня 2026 года они вырастут до 25%, если ЕС и США не удастся прийти к соглашению.