Возрождение святынь: как жители сел и малых городов восстанавливают храмы

В 130 километрах от Москвы, на окраине заснеженного и старинного города Серпухов стоит Храм Покрова Пресвятой Богородицы. Полуразрушенный. В глубоких трещинах. Но это только пока. Здесь постепенно набирает силу новая жизнь.

У ворот храма стоит Валентина Воликова. Ей 74, давно на пенсии, ноги болят, но женщина упорно приходит сюда расчищать территорию от снега. В одиночку. И так перед каждым церковным праздником.

«Мне самой в радость, я сама с удовольствием хожу, всегда помогать! Бог нас всех любит, за разные грехи прощает, и мы должны помогать Господу Богу и себе. Храм-то он для нас, для всех», - поделилась прихожанка.

История храма уходит корнями аж в середину XVI века, а его центральную часть возвели 300 лет назад - в 1721 году. И вы сами видите, в каком он аварийном состоянии, трещины по всему периметру. За восстановление святыни взялись местные жители и прямо во время строительных работ здесь уже проходят богослужения.

В Крещенский сочельник - день строгого поста и подготовки к Крещению Господня - проходит праздничная литургия и освящение воды.

Прихожан пока немного. Но для каждого это не просто служба, а возрождение истории. В храме, как и на улице - крещенские морозы, но общее дело согревает сильнее, чем любая печь.

«Мне кажется, что наши действия по восстановлению порушенных святынь, они являются покаянием, изменением ума и сердца. Ну, собственно, греческое слово «метанои» - покаяние, и означает изменение», - рассказал настоятель Покровского храма г. Серпухов протоиерей Павел Колосов.

В 30-е годы храм превратили в продуктовый склад. С 90-х он стоял заброшенным и разрушался. Но жители не смирились с этой участью. Первой шаг сделала продавщица Лариса Бокова - просто пришла и стала убирать мусор. А потом присоединились другие неравнодушные.

«Все это я начала делать. Я и плотник, и строитель, и уборщик, и дворник, и все в одном. Любая работа была и людей приводила тоже», - сказала Бокова.

В храме многие кирпичи - особенные. На них написаны имена волонтеров - тех, кто помогает в возрождении. И это уже не только жители Серпухова.

Тамара Киселева показывает рукописную икону Сергия Радонежского - покровителя русского воинства. Икону ей прислал сын - участник спецоперации.

«Он тоже захотел участвовать, потому что верит, что чудеса на свете есть, мы восстановим этот храм, и он участник этого действия. Это очень важно, что наши ребята будут приходить с передовой. Мы готовим им вот эти храмы для их радости, для их детей, для их семей», - рассказала она.

И работа не прекращается ни на один день. Трещины заделывают, стены укрепляют, кладут кирпичи.

Строитель Алексей Калмыков восстанавливает уже четвертый храм в Подмосковье.

«Для спасения души. Потому что все остальное суета. Машины, дачи, виллы - все это суета», - сказал реставратор.

Работа в Серпухове лишь кирпичик в огромной стройке по всей России.

Сейчас на разных стадиях восстановления находятся четыре сотни храмов. Но по данным РПЦ, всего в стране более семи тысяч разрушенных церквей, ждущих своего часа. И самые одинокие, заброшенные - в глуши, маленьких селах. И в деревнях, которых уже нет на карте.

Этот покровский храм в деревне Черепово прозвали «смоленским Колизеем». Толстые мощные стены, уцелевшие во время Великой Отечественной. Величественные своды. За восстановление святыни взялся 80-летний пенсионер Леонид Столяров.

«Храм очень великий, я вывез оттуда мусор, я вывез все и завез 250 кубов песка туда, все заровняли, храм очень грандиозный, таких нет! Мы хотим хоть звонницу восстановить, чтобы звенела душа, ну для души!», - поделился мужчина.

Он сам родился и вырос недалеко от этого места - в деревне Водотока. В 18 лет уехал покорять столицу, полвека проработал машинистом бульдозера. А потом сердце потянуло обратно - в родные края. Но вернулся он в никуда. В деревне, где прошло детство, не осталось ни одного жителя.

И Леонид Столяров в одиночку принялся за возрождение малой Родины - вырыл пруд, построил дом, часовню. Работать там можно только летом, зимой дороги нет, не проехать, сугробы выше человеческого роста. В холодное время года Леонид Михайлович уезжает к родным - в Подмосковье.

«Возвращайтесь на земли своих предков, возрождайте деревни, деревни это житница России, откормила, поила, созидала, Россия на этом держалась!», - обратился с россиянам Столяров.

