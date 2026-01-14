МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Врач раскрыл, кому строго противопоказаны крещенские купания

Неподготовленным людям лезть в прорубь на Крещение не рекомендуется.
Анна Касаткина 14-01-2026 04:34
© Фото: Ekaterina Sychkova, URA.RU, Globallookpress

Крещенские купания представляют серьезную нагрузку для организма и могут быть опасны без предварительной подготовки, особенно для людей старше 40 лет. Об этом в беседе с 360.ru предупредил врач-кардиолог Денис Прокофьев.

По его словам, основной риск связан с сердечно-сосудистыми осложнениями.
Минимум, который необходимо сделать перед купанием, - проверить работу сердечно-сосудистой системы.

«Сделать ЭКГ, посмотреть давление, пульс, выявить, нет ли каких-то противопоказаний», - подчеркнул специалист.

Прокофьев отметил, что неподготовленным людям старше 40 лет от разового погружения в ледяную воду лучше отказаться. Пользу зимнее плавание приносит только тем, кто практикует закаливание на постоянной основе.

«В этом случае тренируется сердечно-сосудистая система, формируется тонус сосудов, укрепляется иммунитет», - пояснил врач.

Окунание в прорубь категорически противопоказано людям, перенесшим инфаркт или инсульт, а также при заболеваниях сосудов и вен, тромбозах и хронической венозной недостаточности.

Ранее кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин в беседе со «Звездой» отметил, что к крещенским купаниям необходимо готовиться минимум за пять дней.

