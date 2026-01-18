МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Никитин анонсировал изменение движения «Сапсанов» и «Авроры» после ввода ВСМ

Составы планируют распределить на другие направления.
Константин Денисов 18-01-2026 17:49
© Фото: Bulkin Sergey, news.ru, Global Look Press

После ввода в эксплуатацию ВСМ между Москвой и Санкт-Петербургом будет изменено движение «Сапсанов» и «Авроры». Об этом сообщил ТАСС глава Минтранса РФ Андрей Никитин.

«С вводом в эксплуатацию первой линии ВСМ организация движения поездов «Сапсан» и «Аврора» действительно будет изменена», - подтвердил министр транспорта.

По его словам, поезда останутся в эксплуатации, но их перераспределят на другие направления. Один из вариантов - Казань, однако окончательного решения пока не принято.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что ВСМ сократит путь от Москвы до Петербурга до 2 часов 15 минут. По его информации, протяженность запланированного маршрута составит 679 километров. На него выйдут поезда нового поколения, способные развивать скорость до 400 километров в час.

#Москва #в стране и мире #Санкт-Петербург #Аврора #минтранс рф #сапсан #всм #андрей никитин
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Российская авиация - 2025. Взгляд из-за границы
2
Военные инженеры Будды
3
Газотурбинные двигатели. Наземные. Часть 1
4
ФСВТС России
5
Морская пехота. 320 лет во славу России
6
Станкостроение. Часть 4
7
Ка-32
8
25. Рособоронэкспорт. Все только начинается!
9
Микротехнологии для большого флота
10
Стальной рембат 20-ой армии
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 