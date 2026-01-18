Никитин анонсировал изменение движения «Сапсанов» и «Авроры» после ввода ВСМ

После ввода в эксплуатацию ВСМ между Москвой и Санкт-Петербургом будет изменено движение «Сапсанов» и «Авроры». Об этом сообщил ТАСС глава Минтранса РФ Андрей Никитин.

«С вводом в эксплуатацию первой линии ВСМ организация движения поездов «Сапсан» и «Аврора» действительно будет изменена», - подтвердил министр транспорта.

По его словам, поезда останутся в эксплуатации, но их перераспределят на другие направления. Один из вариантов - Казань, однако окончательного решения пока не принято.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что ВСМ сократит путь от Москвы до Петербурга до 2 часов 15 минут. По его информации, протяженность запланированного маршрута составит 679 километров. На него выйдут поезда нового поколения, способные развивать скорость до 400 километров в час.