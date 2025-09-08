Имя для первого российского поезда ВСМ определят голосованием

Голосование поможет выбрать название для первого российского поезда высокоскоростной магистрали (ВСМ). Такое заявление сделал вице-премьер Виталий Савельев.

«Мы хотим, чтобы была ассоциация, что это именно российский поезд. И мы бы очень хотели, чтобы это название прижилось. Мы так часто делаем в режиме краудсорсинга, прислушиваемся к мнению наших людей», - цитирует его слова ТАСС.

Политик отметил, что названия отбирают специалисты - маркетологи. Они проводят опрос среди населения и отбирают подходящие на их взгляд названия.

Ранее сообщалось, что участок от Зеленограда до Твери станет тестовым полигоном для высокоскоростной магистрали между Москвой и Санкт-Петербургом.