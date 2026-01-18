Ремонтные работы под контролем МАГАТЭ начались на ЛЭП возле ЗАЭС

Ремонтные работы под контролем МАГАТЭ начались на резервной ЛЭП «Ферросплавная-1» в Запорожской области. Об этом сообщил глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

«Начались критически важные ремонтные работы на ключевой резервной линии электропередачи, соединяющей Запорожскую АЭС с энергосистемой Украины», - написал он в соцсети Х.

По словам Гросси, работы производятся украинской ремонтной бригадой. МАГАТЭ лишь занимается контролем.

Он указал, что работы стали возможными, благодаря локальному соглашению о прекращении огня, которое также было согласовано с организацией.