Россия и Украина достигли соглашения о локальном прекращении огня в зоне ЗАЭС

Директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси доложил, что Россия и Украина смогли достичь соглашения о локальном прекращении огня, необходимом для проведения ремонтных работ на резервной линии электропередач Запорожской атомной электростанции.

Как следует из официального пресс-релиза агентства, стороны конфликта обязуются не наносить удары по региону, в котором располагается ЗАЭС. За соблюдением договоренностей проследят наблюдатели из МАГАТЭ, которые уже отправились в Запорожскую область из штаб-квартиры ведомства в Вене.

«Сегодня МАГАТЭ добилось согласия Российской Федерации и Украины на введение локального прекращения огня, что позволит начать ремонт последней оставшейся резервной линии электропередачи Запорожской атомной электростанции», - отчитался Гросси.

Глава ведомства также уточнил, что за все время конфликта это уже четвертый раз, когда страны-противницы соглашаются на локальное перемирие в районе ЗАЭС.

Ранее сообщалось, что автоматическая система защиты Запорожской атомной электростанции отключила линию электропитания «Ферросплавная-1». Собственные нужды станции обеспечивает линия «Днепровская».