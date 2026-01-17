МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Россия и Украина достигли соглашения о локальном прекращении огня в зоне ЗАЭС

Это уже четвертая подобная договоренность за время конфликта.
Тимур Юсупов 17-01-2026 00:31
© Фото: Константин Михальчевский, РИА Новости

Директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси доложил, что Россия и Украина смогли достичь соглашения о локальном прекращении огня, необходимом для проведения ремонтных работ на резервной линии электропередач Запорожской атомной электростанции.

Как следует из официального пресс-релиза агентства, стороны конфликта обязуются не наносить удары по региону, в котором располагается ЗАЭС. За соблюдением договоренностей проследят наблюдатели из МАГАТЭ, которые уже отправились в Запорожскую область из штаб-квартиры ведомства в Вене.

«Сегодня МАГАТЭ добилось согласия Российской Федерации и Украины на введение локального прекращения огня, что позволит начать ремонт последней оставшейся резервной линии электропередачи Запорожской атомной электростанции», - отчитался Гросси.

Глава ведомства также уточнил, что за все время конфликта это уже четвертый раз, когда страны-противницы соглашаются на локальное перемирие в районе ЗАЭС.

Ранее сообщалось, что автоматическая система защиты Запорожской атомной электростанции отключила линию электропитания «Ферросплавная-1». Собственные нужды станции обеспечивает линия «Днепровская».

#Россия #в стране и мире #Украина #МАГАТЭ #Прекращение огня #Запорожская АЭС #заэс
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Военные инженеры Будды
2
Газотурбинные двигатели. Наземные. Часть 1
3
ФСВТС России
4
Морская пехота. 320 лет во славу России
5
Станкостроение. Часть 4
6
Ка-32
7
25. Рособоронэкспорт. Все только начинается!
8
Микротехнологии для большого флота
9
Стальной рембат 20-ой армии
10
Гражданское судостроение
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 