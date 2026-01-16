МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Трамп: «Совет мира» по сектору Газа окончательно сформирован

Состав группы будет объявлен позже.
Тимур Юсупов 16-01-2026 04:51
© Фото: Omar Ashtawy, Keystone Press Agency, Global Look Press

Президент США Дональд Трамп заявил о завершении формирования «Совета мира», который возьмет на себя управление сектором Газа. Информацию об этом политик разместил в собственной социальной сети Truth Social.

«Я с гордостью сообщаю, что "Совет мира" сформирован», - уведомил глава Белого дома.

Американский лидер также отметил, что состав управляющего органа будет озвучен несколько позже. На данный момент неизвестно, какие именно страны войдут в данную группу.

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху анонсировал переход ко второй стадии мирного плана Дональда Трампа по урегулированию ситуации в секторе Газа. Третьим этапом, по словам политика, будет являться дерадикализация Газы.

#в стране и мире #Трамп #Дональд Трамп #сектор Газа #Газа
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Военные инженеры Будды
2
Газотурбинные двигатели. Наземные. Часть 1
3
ФСВТС России
4
Морская пехота. 320 лет во славу России
5
Станкостроение. Часть 4
6
Ка-32
7
25. Рособоронэкспорт. Все только начинается!
8
Микротехнологии для большого флота
9
Стальной рембат 20-ой армии
10
Гражданское судостроение
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 