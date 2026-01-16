Трамп: «Совет мира» по сектору Газа окончательно сформирован

Президент США Дональд Трамп заявил о завершении формирования «Совета мира», который возьмет на себя управление сектором Газа. Информацию об этом политик разместил в собственной социальной сети Truth Social.

«Я с гордостью сообщаю, что "Совет мира" сформирован», - уведомил глава Белого дома.

Американский лидер также отметил, что состав управляющего органа будет озвучен несколько позже. На данный момент неизвестно, какие именно страны войдут в данную группу.

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху анонсировал переход ко второй стадии мирного плана Дональда Трампа по урегулированию ситуации в секторе Газа. Третьим этапом, по словам политика, будет являться дерадикализация Газы.