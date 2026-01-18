МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Москвичам рассказали о погоде в ночь на Крещение и следующую неделю

По словам синоптика, в первую половину москвичей ожидает умеренная погода, однако во второй половине начнется усиление антициклона.
Игнат Далакян 18-01-2026 13:09
© Фото: Мария Девахина, РИА Новости © Видео: ТРК «Звезда»

В Крещенскую ночь температура воздуха будет ниже нормы, однако теплее, чем на выходных. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

Он также рассказал, какая погода ожидает жителей столицы и области на следующую неделю. После крепких морозов на Крещение столбики термометров опустятся.

«Ночные температуры будут в диапазоне -5...-7°C, а дневные около -2...-4°C. Пойдет небольшой снежок. В первую половину недели ожидается умеренная погода, а во второй опять начнется усиление антициклона», - сказал он.

Морозы вернутся в четверг: ночью температура будет ниже -20°C, а днем около -15°C.

Ранее россиянам объяснили, что сильный снегопад или ливневые дожди не являются основанием, чтобы освободить сотрудника от явки на работу. По словам руководителя правового департамента Конфедерации труда России Олег Бабич, исключения могут составить введенные уполномоченными государственными органами режимы чрезвычайного положения или чрезвычайной ситуации, отметил специалист.

#Погода #морозы #наш эксклюзив #крещенская ночь
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Российская авиация - 2025. Взгляд из-за границы
2
Военные инженеры Будды
3
Газотурбинные двигатели. Наземные. Часть 1
4
ФСВТС России
5
Морская пехота. 320 лет во славу России
6
Станкостроение. Часть 4
7
Ка-32
8
25. Рособоронэкспорт. Все только начинается!
9
Микротехнологии для большого флота
10
Стальной рембат 20-ой армии
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 