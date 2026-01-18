Москвичам рассказали о погоде в ночь на Крещение и следующую неделю

В Крещенскую ночь температура воздуха будет ниже нормы, однако теплее, чем на выходных. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

Он также рассказал, какая погода ожидает жителей столицы и области на следующую неделю. После крепких морозов на Крещение столбики термометров опустятся.

«Ночные температуры будут в диапазоне -5...-7°C, а дневные около -2...-4°C. Пойдет небольшой снежок. В первую половину недели ожидается умеренная погода, а во второй опять начнется усиление антициклона», - сказал он.

Морозы вернутся в четверг: ночью температура будет ниже -20°C, а днем около -15°C.

Ранее россиянам объяснили, что сильный снегопад или ливневые дожди не являются основанием, чтобы освободить сотрудника от явки на работу. По словам руководителя правового департамента Конфедерации труда России Олег Бабич, исключения могут составить введенные уполномоченными государственными органами режимы чрезвычайного положения или чрезвычайной ситуации, отметил специалист.