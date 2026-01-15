Россиянам объяснили, можно ли не являться на работу при плохой погоде

Сильный снегопад или ливневые дожди не являются основанием, чтобы освободить работника от явки на работу, однако могут в определенных случаях стать уважительной причиной опоздания. Об этом рассказал в беседе со «Звездой» руководитель правового департамента Конфедерации труда России Олег Бабич.

«Требования явки на работу - этот вопрос в первую очередь определяет работодатель. Работник обязан приходить на работу согласно установленному режиму труда и отдыха в его конкретной организации. Другой вопрос, что при определенных ситуациях, когда происходят какие-то аномальные погодные явления, уполномоченными органами государственной власти может быть объявлен режим чрезвычайного положения или чрезвычайной ситуации. В соответствии с решениями данных государственных органов для определенных категорий работников работа может быть отменена», - объяснил специалист.

При этом он добавил, что такие меры не будут распространяться на всех без исключения сотрудников. Например, это не касается определенных категорий работников, занимающихся вопросами жизнеобеспечения, которым необходимо выходить на смену, чтобы поддерживать, например, критическую инфраструктуру.

«Могут быть признаны уважительной причиной, например, если работник опоздал на работу, приехал с каким-то незначительным опозданием. И здесь уже работодатель, безусловно, должен оценивать эту ситуацию для того, чтобы в отношении сотрудников не применялись какие-либо санкции в виде каких-то дисциплинарных мер», - сказал эксперт.

Ранее жителям столицы синоптики пообещали мороз и солнце с четверга. К выходным жителей Москвы и столичного региона также ожидает рекордно низкое давление.