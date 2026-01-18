МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
ВС РФ поразили украинские предприятия по сборке БПЛА дальнего действия

Удары наносились с применением БПЛА и артиллерии.
18-01-2026 12:18
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Российские военнослужащие уничтожили предприятия Украины по сборке беспилотников дальнего действия. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Нанесено поражение предприятиям по сборке беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, объектам энергетики и транспортной инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ», - говорится в сводке оборонного ведомства.

Также сообщается об уничтожении пунктов временной дислокации боевиков и иностранных наемников в 149-ти районах.

Ранее сообщалось, что операторы FPV-дронов Испытательного центра перспективных беспилотных технологий «Рубикон» протаранили высотные БПЛА боевиков.

Материал подготовили Глеб Владовский и Николай Баранов.

#Минобороны России #ВС РФ #дроны #потери ВСУ #предприятия украины
