Операторы FPV-дронов протаранили высотные беспилотники ВСУ

Расчет «Рубикона» уничтожил «Фурии», разведывательные «Лелеки», дрон-«камикадзе» Darts и разведчик-корректировщик высокоточного вооружения Shark.
18-01-2026 11:59
Российские операторы FPV-дронов сбили высотные беспилотники украинских боевиков в зоне спецоперации. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Уточняется, что удары по обнаруженной технике противника выполняли расчеты Испытательного центра перспективных беспилотных технологий «Рубикон».

«Сбиты многофункциональные "Фурии", разведывательные "Лелеки", дрон-камикадзе Darts и разведчик-корректировщик высокоточного вооружения Shark», - перечислили в оборонном ведомстве.

Ранее сообщалось об уничтожении беспилотниками транспорта и укрытий боевиков на Сумском направлении. Удары наносили расчеты «Рубикона».

Материал подготовили Глеб Владовский и Николай Баранов.

#Минобороны России #ВС РФ #спецоперация #Рубикон #дроны всу
