Операторы FPV-дронов протаранили высотные беспилотники ВСУ

Российские операторы FPV-дронов сбили высотные беспилотники украинских боевиков в зоне спецоперации. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Уточняется, что удары по обнаруженной технике противника выполняли расчеты Испытательного центра перспективных беспилотных технологий «Рубикон».

«Сбиты многофункциональные "Фурии", разведывательные "Лелеки", дрон-камикадзе Darts и разведчик-корректировщик высокоточного вооружения Shark», - перечислили в оборонном ведомстве.

Ранее сообщалось об уничтожении беспилотниками транспорта и укрытий боевиков на Сумском направлении. Удары наносили расчеты «Рубикона».

Материал подготовили Глеб Владовский и Николай Баранов.