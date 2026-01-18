Операторы FPV-дронов протаранили высотные беспилотники ВСУ

Российские операторы FPV-дронов сбили высотные беспилотники украинских боевиков в зоне спецоперации. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Уточняется, что удары по обнаруженной технике противника выполняли расчеты Испытательного центра перспективных беспилотных технологий «Рубикон».
«Сбиты многофункциональные "Фурии", разведывательные "Лелеки", дрон-камикадзе Darts и разведчик-корректировщик высокоточного вооружения Shark», - перечислили в оборонном ведомстве.
Ранее сообщалось об уничтожении беспилотниками транспорта и укрытий боевиков на Сумском направлении. Удары наносили расчеты «Рубикона».
Материал подготовили Глеб Владовский и Николай Баранов.
