Эксперт назвал приоритетные отрасли для использования беспилотных систем в РФ

Логистика и сельское хозяйство станут приоритетными сферами для использования беспилотных систем в России. Об этом рассказал в беседе со «Звездой» ведущий специалист по беспилотным системам исследовательского центра искусственного интеллекта НИЯУ МИФИ Антон Туров.

Он рассказал, что в логистике использование беспилотников позволит работать складам в вертикальной, а не горизонтальной плоскости.

«Склады строятся в горизонтальной плоскости по площади, а при наличии роботизированных систем складирования, перемещения и учета, склада растет вверх. Это очень сильно экономит площади, и дает финансовую экономию. Если говорить про сельское хозяйство, то это в обязательном порядке это любая еда, это культуры и сбор урожая. У нас сейчас в стране очень активно ведется эта работа различными агрохолдингами различными. То есть НИОКР, разработка и испытания систем по сбору урожая», - рассказал специалист.

Он также отметил, что в настоящий момент идет работа над заменой работы людей на опасном производстве беспилотными системами. По словам специалиста, в таком применении нет технических сложностей, однако необходимо создать определенную инфраструктуру.

«Например, человек в такси является просто крутилкой баранки, просто автопилотом. Заменить его очень легко. Достаточно иметь развитую инфраструктуру под это дело, что сейчас и происходит. Да, замена человека в таксист очень быстро произойдёт, потому что он не нужное звено в автомобиле», - сказал эксперт.

По его словам сейчас государство также активно озадачилось вопросом трудоустройства ветеранов, которые умеют управлять беспилотными системами, на предприятия, где требуется соответствующее мастерство.

«В том же сельском хозяйстве настолько огромная нехватка, что вполне можно на командировочной основе, на выездной. Приехали, ребята все сверху опрыскали. Есть же методы опрыскивания снизу, с земли, и так далее. Сфотографировали, уехали. Это требует большого количества людей, это высокооплачиваемая работа, это хорошие деньги», - привел пример Туров.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что повсеместное внедрение беспилотников является не модой, а необходимостью. Глава государства призвал взвалить на дроны опасный и низкоквалифицированный труд.