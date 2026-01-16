МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Путин назвал необходимостью, а не модой повсеместное внедрение беспилотников

Президент призвал взвалить на дроны опасный и низкоквалифицированный труд.
Константин Денисов 16-01-2026 21:54
© Фото: Путин news_kremlin, Telegram © Видео: ТРК «Звезда»

Президент России Владимир Путин призвал повсеместно внедрять автономные технологии. По словам президента, беспилотные системы должны замещать низкоквалифицированный и опасный труд, вести к экономике высоких зарплат.

Российский лидер провел совещание в столичном электродепо «Аминьевское», где, помимо прочего, осмотрел и оценил первый в России беспилотный поезд метро.

Глава государства поручил безотлагательно ввести в юридическое поле роботов-доставщиков и другую беспилотную технику. По его мнению, Россия пока существенно отстает от некоторых стран по отдельным направлениям беспилотных систем, например, в сфере такси.

«Внедрение в жизнь беспилотных автономных решений - это, разумеется, не мода, это - необходимость», - сказал глава государства.

При этом наша Россия обладает промышленным и кадровым потенциалом для того, чтобы выйти в лидеры по развитию беспилотников. Правительство должно снимать барьеры, которые мешают внедрению автономных решений в отраслях экономики.

Президент добавил, что ветеранов спецоперации нужно привлекать в разработке и производству автономных систем — опыт этих людей должен быть востребован в мирной жизни, необходимо устранить все административные препятствия.

#Москва #беспилотники #Владимир Путин #Совещание
