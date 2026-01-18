МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
В Австрии лавины унесли жизни восьмерых лыжников

Сходы снежных масс зафиксировали в двух федеральных землях Австрии.
Глеб Владовский 18-01-2026 11:21
© Фото: Frank Hoermann SVEN SIMON Globallookpress

В Австрии сходы снежных масс унесли жизни не менее восьмерых человек. Об этом сообщила газета Guardian.

Как отмечает издание, неделю назад сильные снегопады обрушились на центральную часть страны. Всего за этот период было зафиксировано три лавины. Первый инцидент произошел в федеральной земле Штирия - тогда погибли три лыжника из Чехии. Еще две трагедии случились в Зальцбурге.

В пострадавших от снежных масс регионах местные власти провели спасательные операции по поиску выживших с применением воздушной техники.

