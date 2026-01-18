В Австрии лавины унесли жизни восьмерых лыжников

В Австрии сходы снежных масс унесли жизни не менее восьмерых человек. Об этом сообщила газета Guardian.

Как отмечает издание, неделю назад сильные снегопады обрушились на центральную часть страны. Всего за этот период было зафиксировано три лавины. Первый инцидент произошел в федеральной земле Штирия - тогда погибли три лыжника из Чехии. Еще две трагедии случились в Зальцбурге.

В пострадавших от снежных масс регионах местные власти провели спасательные операции по поиску выживших с применением воздушной техники.