В сети опубликовали видео телефонного разговора Макрона и Зеленского с Трампом

На записи видно снисходительное отношение американского президента к своим европейским партнерам.
Тимур Юсупов 17-01-2026 23:45
© Фото: Gao Jing, XinHua, Global Look Press

В интернете появилось видео переговоров президента Франции Эммануэля Макрона и главы киевского режима Владимира Зеленского с американским лидером Дональдом Трампом. На опубликованных в соцсети Х кадрах запечатлен телефонный звонок, состоявшийся между политиками 10 мая 2025 года.

Судя по происходящему на записи, она была сделана в ходе визита французского президента в Киев. Тогда Европа и Украина пытались убедить США в том, что Киев согласен на 30-дневное прекращение огня.

В начале видео камера показывает Макрона, разговаривающего по громкой связи с Трампом. На новости, о якобы готовности Зеленского к перемирию, президент США восклицает:

«О, отлично! Нобелевская премия! Ты (Макрон. - Прим. ред.) самый лучший».

Далее идут кадры еще одного созвона политиков, на котором также присутствуют премьер-министр Великобритании Кир Стармер, глава правительства Польши Дональд Туск и канцлер германии Фридрих Мерц - все они собрались вокруг одного телефона, чтобы по громкой связи доложить американскому президенту о проделанной ими работе. После извинений Макрона за поздний звонок и отчета о прошедших переговорах, в разговор встревает Зеленский с просьбами усилить санкционное давление на Россию, на что получает сдержанный ответ Трампа:

«Я думаю, они согласятся, я думаю, все в порядке. У меня с ними хорошие переговоры, я думаю все в порядке».

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что вина в затягивании урегулирования украинского конфликта лежит на Киеве, а не на Москве. По словам американского лидера, причина, по которой прилагаемые США усилия по разрешению кризиса между Россией и Украиной до сих пор не принесли плодов - это Владимир Зеленский.

