Трамп обвинил Киев в нежелании идти навстречу России

Путин же, по мнению американского президента, наоборот открыт к сотрудничеству.
Тимур Юсупов 15-01-2026 05:32
© Фото: IMAGO, Bonnie Cash Pool via CNP, Globallookpress

Президент США Дональд Трамп заявил, что вина в затягивании урегулирования украинского конфликта лежит на Киеве, а не на Москве. Подобное мнение политик высказал в интервью информационному агентству Reuters.

По словам американского лидера, причина, по которой прилагаемые США усилия по разрешению кризиса между Россией и Украиной до сих пор не принесли плодов - это Владимир Зеленский.

«Я думаю, президент России Владимир Путин готов заключить сделку. Я думаю, Украина в меньшей степени готова заключить сделку», - считает глава Белого дома.

Ранее Трамп объявил себя единственным козырем Зеленского в переговорах с Россией. По словам президента США, без его поддержки главу киевского режима ждет катастрофа.

#Россия #в стране и мире #Украина #Зеленский #Киев #Дональд Трамп #Владимир Зеленский #украинский конфликт
