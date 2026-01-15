Президент США Дональд Трамп заявил, что вина в затягивании урегулирования украинского конфликта лежит на Киеве, а не на Москве. Подобное мнение политик высказал в интервью информационному агентству Reuters.

По словам американского лидера, причина, по которой прилагаемые США усилия по разрешению кризиса между Россией и Украиной до сих пор не принесли плодов - это Владимир Зеленский.

«Я думаю, президент России Владимир Путин готов заключить сделку. Я думаю, Украина в меньшей степени готова заключить сделку», - считает глава Белого дома.

Ранее Трамп объявил себя единственным козырем Зеленского в переговорах с Россией. По словам президента США, без его поддержки главу киевского режима ждет катастрофа.