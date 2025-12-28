Росархив получил любовную переписку актрисы Влади с Высоцким

Французская актриса Марина Влади передала в Росархив любовную переписку с поэтом Владимиром Высоцким с условием не публиковать ее в открытый доступ пока она жива. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на главу Федерального архивного агентства Андрея Артизова.

«Она попросила при ее жизни не публиковать и не допускать никого к ее любовной переписке с ним. Конечно, мы этому следуем, соблюдаем ее волю», - подчеркнул он.

Отмечается, что в 1970-80-х годах Влади была замужем за Высоцким. Сейчас ей 87 лет.

Ранее сообщалось, что бронзовая посмертная маска легендарного поэта, актера и исполнителя Владимира Высоцкого была выставлена на аукцион в Монако. Ее покупатель не нашелся в виду высокой начальной стоимости.