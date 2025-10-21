Никто не купил посмертную маску Высоцкого на аукционе в Монако

Бронзовая посмертная маска легендарного поэта, актера и исполнителя Владимира Высоцкого не привлекла покупателей на аукционе Hermitage Fine Art в Монако ввиду слишком высокой начальной стоимости, сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

Как указано на портале аукционного дома, торги под названием «Изобразительное искусство: от XIX века до современного искусства» состоялись 21 октября в отеле «Метрополь». В программе были выставлены полотна Дэвида Хокни, Вильгельма Котарбинского, Михаила Нестерова, Натальи Гончаровой, Александра Дейнеки и ряда других авторов. Участники могли делать ставки непосредственно на площадке в отеле «Метрополь», по телефону или через интернет.

В каталоге стартовая оценка маски Высоцкого варьировалась от €100 до 120 тыс. Экспонат предоставила супруга Высоцкого - французская актриса и автор Марина Влади. На поверхности маски размещены ее инициалы и дата изготовления - 1980 год. Базовую гипсовую модель, по которой отливали бронзовый вариант, разработал скульптор Юрий Васильев. Тот же мастер изготовил слепок с левой ладони Высоцкого.

В 2015 году аналогичная посмертная маска из бронзово-серебряного сплава, выставленная Мариной Влади, ушла с молотка за €55 тыс.