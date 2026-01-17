МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Гримасы главы МИД Чехии вызвали возмущение оппозиции

Инцидент произошел во время вотума недоверия правительству.
Глеб Владовский 17-01-2026 08:55
© Фото: Kirill Chubotin Keystone Press Agency Globallookpress

Гримасы главы МИД Чехии Петра Мацинки во время его выступлений в парламенте вызвали недовольство у оппозиционеров. Об этом сообщил RT со ссылкой на портал iDNES.

«По свидетельству оппозиционных депутатов, глава МИД во время их выступлений то закатывал глаза, то изображал на лице различные гримасы, то саркастически улыбался, что нервировало выступавших», - говорится в материале.

Уточняется, что инцидент произошел во время вотума недоверия правительству. В защиту своих действий, Мацинка заявил, что из-за длительности парламентских слушаний к его фактическим комментариям добавится ряд других.

Ранее сообщалось, что премьер Чехии Андрей Бабиш обвинил украинского посла в Праге Василия Зварыча в нарушении дипломатического этикета. Тот ранее раскритиковал новогоднее обращение спикера палаты депутатов страны Томио Окамуры.

