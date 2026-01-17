Канада напомнила США о пятой статье НАТО при аннексии Гренландии

Канадский премьер Марк Карни напомнил президенту США о пятой статье НАТО, которая подразумевает коллективную оборону при нападении на одного из членов блока. Об этом сообщила газета Politico.

«Мы с Данией являемся партнерами по НАТО, и поэтому наше полноценное партнерство остается в силе. Наши обязательства по статьям Пять и Два НАТО остаются в силе, и мы полностью их поддерживаем», - приводит его слова издание.

Карни подчеркнул, что будущее Гренландии определяет тот, кто на ней проживает, а также Королевство Дания. Кроме того, он призвал союзников по НАТО «уважать свои обязательства», подчеркнув поддержку Канадой суверенитета Копенгагена.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ситуация вокруг Гренландии с точки зрения международного права остается экстраординарной. Он добавил, что ситуация касательно региона развивается по «другой траектории».