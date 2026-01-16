В Кремле назвали экстраординарной ситуацию вокруг Гренландии

Ситуация вокруг Гренландии с точки зрения международного права остается экстраординарной. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Ситуация необычная, я бы даже сказал, экстраординарная с точки зрения международного права. С другой стороны, в связи с тем, что... президент Трамп... сам об этом говорил, что международное право не представляет для него приоритетную субстанцию», - сказал Песков в разговоре с журналистами.

Официальный представитель Кремля добавил, что ситуация касательно региона развивается по «другой траектории». В связи с этим Москва будет внимательно продолжать наблюдать за ситуацией.

«Мы констатируем весьма противоречивую ситуацию... Исходим из того, что Гренландия является территорией Датского королевства», - подчеркнул Песков.

Ранее Франция предупредила США о финансовых трудностях в случае аннексии Гренландии. По словам главы Минфина Франции Ролана Лескюра, этот остров - суверенная часть независимой страны, входящей в состав Евросоюза.



