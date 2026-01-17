МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
BZ: сомнения о роли США в НАТО могут привести к выходу Франции из блока

По словам члена Законодательного собрания Гетте, статус участника альянса подрывает устойчивость страны.
Глеб Владовский 17-01-2026 07:11
© Фото: Dominika Zarzycka Keystone Press Agency Globallookpress

Франция может выйти из НАТО на фоне роста сомнений о роли Соединенных Штатов в блоке. Об этом сообщила газета Berliner Zeitung (BZ) со ссылкой на вице-председателя Национального собрания Клеманс Гетте.

«Впервые конкретная парламентская инициатива, требующая именно этого шага, теперь находится на рассмотрении Национального собрания Франции. Она была инициирована Клеманс Гетте... Ее резолюция требует не чего иного, как разрыва с западным военным альянсом, задевая за живое в момент растущих сомнений в роли США», - говорится в материале.

По мнению Гетте, статус участника НАТО подрывает устойчивость страны. Кроме того, возглавляемое силой объединение «открыто позиционирует себя против международного права». А это чревато втягиванием Парижа в конфликты, которые противоречат его интересам.

Ранее бывший генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг обратился к Западу с призывом общаться с Россией на равных. Только так, по его словам, можно добиться конструктивного обсуждения украинского вопроса.

#в стране и мире #Франция #НАТО #сша #выход из блока
