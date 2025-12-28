МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Реестр иноагентов пополнили активистка Курносова и американист Курилла

Они участвовали в создании и распространения антироссийского контента.
Тимур Юсупов 17-01-2026 06:02
© Фото: Наталья Селиверстова, РИА Новости

Список иностранных агентов пополнился политической активисткой Ольгой Курносовой и историком-американистом Иваном Куриллой. Об этом стало известно из пресс-релиза Министерства юстиций РФ.

Как сообщается, Курносова была уличена в распространении материалов, произведенных другими иноагентами, а также в публикации фейков, касательно действий российских властей. Также она открыто выступала против спецоперации и, как стало известно Минюсту, сотрудничала с нежелательной в России организацией.

Курилла же принимал непосредственное участие не только в распространении, но и в создании материалов иностранных агентов и организаций иностранных агентов. Он также выступал против специальной военной организации и публиковал недостоверную информацию о властях. Более того, историк неоднократно давал комментарии иностранным информационным медиа.

Помимо Курносовой и Куриллы, в реестр иностранных агентов внесены политолог Аркадий Дубнов, экономист Максим Миронов и правозащитник Алексей Табалов. Также в список попали две организации: медиапроекты TV2media и «Люди Байкала».

Ранее сообщалось, что Росфинмониторинг внес иноагентов Евгения Чичваркина*, Виктора Шендеровича*, Максима Резника* и Сергея Алексашенко* в список террористов и экстремистов.

* - физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента. Внесено в перечень террористов и экстремистов.

#в стране и мире #иноагенты #Минюст #минюст рф #иноагент #иностранный агент
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Военные инженеры Будды
2
Газотурбинные двигатели. Наземные. Часть 1
3
ФСВТС России
4
Морская пехота. 320 лет во славу России
5
Станкостроение. Часть 4
6
Ка-32
7
25. Рособоронэкспорт. Все только начинается!
8
Микротехнологии для большого флота
9
Стальной рембат 20-ой армии
10
Гражданское судостроение
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 