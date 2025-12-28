Реестр иноагентов пополнили активистка Курносова и американист Курилла

Список иностранных агентов пополнился политической активисткой Ольгой Курносовой и историком-американистом Иваном Куриллой. Об этом стало известно из пресс-релиза Министерства юстиций РФ.

Как сообщается, Курносова была уличена в распространении материалов, произведенных другими иноагентами, а также в публикации фейков, касательно действий российских властей. Также она открыто выступала против спецоперации и, как стало известно Минюсту, сотрудничала с нежелательной в России организацией.

Курилла же принимал непосредственное участие не только в распространении, но и в создании материалов иностранных агентов и организаций иностранных агентов. Он также выступал против специальной военной организации и публиковал недостоверную информацию о властях. Более того, историк неоднократно давал комментарии иностранным информационным медиа.

Помимо Курносовой и Куриллы, в реестр иностранных агентов внесены политолог Аркадий Дубнов, экономист Максим Миронов и правозащитник Алексей Табалов. Также в список попали две организации: медиапроекты TV2media и «Люди Байкала».

Ранее сообщалось, что Росфинмониторинг внес иноагентов Евгения Чичваркина*, Виктора Шендеровича*, Максима Резника* и Сергея Алексашенко* в список террористов и экстремистов.

* - физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента. Внесено в перечень террористов и экстремистов.