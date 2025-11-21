Чичваркина* и Шендеровича* внесли в перечень экстремистов и террористов

Росфинмониторинг внес бизнесмена Евгения Чичваркина* в список террористов и экстремистов. Об этом свидетельствуют данные на портале ведомства.

Вместе с бывшим владельцем салонов «Евросеть» в список попали писатель Виктор Шендерович*, петербургский депутат Максим Резник* и бывший замглавы Минфина РФ Сергей Алексашенко*.

Ранее стало известно о том, что ФСБ возбудила уголовное дело по факту создания «Антивоенного комитета России»**. В его состав в том числе входили все четыре новоиспеченных террориста.

Недавно список террористов и экстремистов пополнили Михаил Ходорковский и экс-премьер РФ Михаил Касьянов.

* Физические лица, признанные иноагентами в РФ.

** Организация признана нежелательной в РФ.