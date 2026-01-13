МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Рютте резко сменил риторику по Украине после удара «Орешником»

Теперь, по мнению генсека НАТО, для Киева речь идет о выживании.
Константин Денисов 13-01-2026 20:56
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте сменил риторику по Украине после удара РФ «Орешником» по объектам энергетической и военной инфраструктуры страны.

«Мы это делаем, потому что ваша борьба – это наша борьба, вы должны выжить», - сказал Рютте на последнем публичном выступлении.

Ранее он употреблял глагол «победить» на подобных мероприятиях. После прямого вопроса от одного из журналистов о смене позиции Рютте уклонился от ответа. Он лишь добавил, что Украина должна сесть за стол переговоров сильной.

Минобороны РФ 12 января сообщило о том, что что ударом подвижного грунтового ракетного комплекса «Орешник» выведен из строя Львовский государственный авиационно-ремонтный завод. Были поражены производственные цеха, складские помещения с уже собранными беспилотниками и инфраструктура заводского аэродрома. 

