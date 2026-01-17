МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Министр обороны Венесуэлы заявил о как минимум 83 погибших в ходе атаки США

Среди них оказались кубинские военнослужащие.
Тимур Юсупов 17-01-2026 02:40
© Фото: Xin Huashefa, XinHua, Global Look Press

Жертвами операции США по похищению президента Венесуэлы Николаса Мадуро стало 83 человека. Об этом в ходе беседы с местным изданием Primicia сообщил министр обороны республики Владимир Падрино Лопес.

Как рассказал чиновник, большая часть погибших приходится на членов венесуэльской армии - атака Соединенных Штатов унесла жизни 47 военнослужащих, в числе которых было девять женщин. Еще 32 убитых были солдатами революционных вооруженных сил Кубы.

Помимо 83 погибших, операция по похищению венесуэльского лидера также оставила за собой не менее 112 раненых. Все они пострадали в ходе авиаударов США и действий американского спецназа.

Ранее МВД Венесуэлы сообщало о по меньшей мере 100 погибших, в ходе произошедшего в первую неделю нового года нападения на страну.

#в стране и мире #сша #венесуэла #Николас Мадуро #погибшие
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Военные инженеры Будды
2
Газотурбинные двигатели. Наземные. Часть 1
3
ФСВТС России
4
Морская пехота. 320 лет во славу России
5
Станкостроение. Часть 4
6
Ка-32
7
25. Рособоронэкспорт. Все только начинается!
8
Микротехнологии для большого флота
9
Стальной рембат 20-ой армии
10
Гражданское судостроение
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 