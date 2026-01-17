Министр обороны Венесуэлы заявил о как минимум 83 погибших в ходе атаки США

Жертвами операции США по похищению президента Венесуэлы Николаса Мадуро стало 83 человека. Об этом в ходе беседы с местным изданием Primicia сообщил министр обороны республики Владимир Падрино Лопес.

Как рассказал чиновник, большая часть погибших приходится на членов венесуэльской армии - атака Соединенных Штатов унесла жизни 47 военнослужащих, в числе которых было девять женщин. Еще 32 убитых были солдатами революционных вооруженных сил Кубы.

Помимо 83 погибших, операция по похищению венесуэльского лидера также оставила за собой не менее 112 раненых. Все они пострадали в ходе авиаударов США и действий американского спецназа.

Ранее МВД Венесуэлы сообщало о по меньшей мере 100 погибших, в ходе произошедшего в первую неделю нового года нападения на страну.