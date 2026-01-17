Запорожская и Херсонская области остались без света после атаки ВСУ на ЗАЭС

Значительная часть территории Запорожской области осталась без света после очередной атаки ВСУ на ЗАЭС. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.

«В результате атаки противника по энергетической инфраструктуре региона отключение электроснабжения затронуло значительную часть Запорожской области», - говорится в сообщении Балицкого.

Глава региона заверил, что аварийные бригады уже работают над устранением последствий удара противника. Другие подробности инцидента неизвестны.

Результаты обстрела сказались и на электроснабжении в Херсонской области. По словам губернатора Владимира Сальдо, без света остались 14 муниципальных образований Херсонской области и 450 населенных пунктов

Ранее сообщалось о том, что Россия и Украина достигли соглашения о локальном прекращении огня в зоне ЗАЭС. Эта договоренность между странами является уже четвертой за время конфликта, однако обстрелы со стороны ВСУ не прекращались.