В Бельгии рассказали о плане «Б» у ЕС на случай захвата Гренландии

У Евросоюза есть план «Б» на тот случай, если США все-таки решить захватить Гренландию военным путем. Об этом рассказал в интервью телеканалу VRT глава Минобороны Бельгии Тео Франкен.

Он подчеркнул, что необходимо сделать все возможное в рамках плана «А», то есть, убедить Вашингтон, что ЕС способен самостоятельно обеспечить безопасность острова в случае возникновения внешней угрозы. Однако шансы на это тают с каждым днем.

«План «Б» существует всегда. О нем не стоит слишком много говорить, но запасные решения всегда есть», - сказал Франкен.

При этом он признал, что США имеет колоссальное военное превосходство. Ранее несколько стран ЕС направили в Гренландию своих военных, однако их общая численность едва превышает 30 человек.

В Вашингтоне в качестве приоритетного варианта рассматривают покупку острова, а не аннексию. Местные аналитики уже рассчитали его стоимость.