ВС РФ поразили объекты энергетики, используемые в интересах ВСУ

Также удалось нанести огневое поражение вражеской транспортной инфраструктуре.
15-01-2026 12:19
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда»

Минобороны России сообщает об успешном поражении украинских объектов энергетики. Отмечено, что они использовались в интересах ВСУ. 

Уточняется, что эти объекты попали в список того, что удалось поразить в течение суток оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, а также ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ.

Помимо этого, российские войска нанесли огневое поражение вражеской транспортной инфраструктуре, которая также использовалась в интересах украинских войск. Также поразили места хранения неприятельских БПЛА дальнего действия. 

Еще российское оборонное ведомство сообщает о поражении украинских командных пунктов, а также пунктов временной дислокации вооруженных формирований неприятеля и иностранных наемников. Это было сделано за сутки в 162 районах.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.

#Энергетика #Огневое поражение #зона СВО #транспортная инфраструктура
