В Италии арестовали судно, пришедшее из Новороссийска

Причиной стало нарушение антироссийских санкций.
Константин Денисов 17-01-2026 17:47
© Фото: Sabine Dobeldpa, Global Look Press

Финансовая гвардия Италии наложила превентивный арест на судно, которое прибыло из Новороссийска. Об этом сообщает 360.ru.

«Судно под флагом небольшого океанического острова, прибывшее из российских территориальных вод в Черном море с грузом в 33 тысячи тонн черных металлов, было подвергнуто срочному превентивному аресту», - сообщили в ведомстве.

Следствие установило, что экипаж провел погрузку в Новороссийске в обход западных санкций. Кроме того, при вхождении в российский порт судно отключило идентификационную систему, чтобы скрыть свое местоположение.

Судно находилось в России с 13 по 16 ноября 2024 года. К ответственности привлечены импортер, судовладелец и экипаж.

Ранее власти США освободили двух россиян из экипажа танкера «Маринера», захваченного в Северной Атлантике.

#в стране и мире #италия #санкции #Новороссийск #судно
