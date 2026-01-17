МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Соседи обвиняемого в убийстве россиянок в Гоа заявили о его наркозависимости

Жившая по соседству с подозреваемым в убийстве соотечественниц россиянином рассказала, что мужчина долгое время жил в Дели и занимался программированием.
Игнат Далакян 17-01-2026 16:50
© Фото: lex_level, Instagram*

Подозреваемый в убийстве соотечественниц в Гоа россиянин употреблял наркотические и психотропные вещества. Об этом заявили «Звезде» девушки, которые жили по соседству с подозреваемым в совершении преступления мужчиной.

В местной полиции сообщили, что в настоящий момент эта информация проверяется, правоохранители проводят экспертизу на наличие в организме у подозреваемого запрещенных веществ.

Одна из живших по соседству с мужчиной девушек также рассказала, что россиянин долгое время жил в Дели и занимался программированием.

«Знаю что он из России, долгое время жил в Дели, занимался программированием, создавал какие-то проекты, также работал хостес», - добавила она.

Ранее в Индии задержали россиянина по подозрению в убийстве двух соотечественниц. В его отношении возбудили уголовное дело по статье «умышленное убийство». В случае, если суд будет проходить в Индии, мужчину могут приговорить к пожизненному лишению свободы.

*Деятельность компании Meta Platforms Inc. по реализации социальных сетей Facebook и Instagram признана экстремистской и запрещена на территории Российской Федерации.

