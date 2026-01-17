Эксперт МГИМО оценила идею о выходе Франции из НАТО

Франция вряд ли в ближайшее время покинет НАТО, поскольку это идет вразрез с официальным курсом действующей власти. Об этом рассказала «Звезде» профессор Кафедры международных отношений и внешней политики России МГИМО Евгения Обичкина.

Она обратила внимание на то, что соответствующие заявления исходят от оппозиционных политиков, несмотря на то, что некоторые из них занимают высокие посты в правительстве.

«Речь идет о том, что все-таки высказался в пользу этого представитель оппозиционного правящей коалиции движения - и вот это самое главное. А все-таки те, кто задает тренд во французской политике - это макронисты, это центристы, это проатлантические настроенные политики, которые, в общем-то, сравнительно недавно вернули Францию в военную организацию НАТО», - сказала Обичкина.

По ее словам, сейчас, наоборот, Париж старается объединить Европу якобы для сдерживания России и привлекает для этого Великобританию.

Ранее в немецкой прессе появилась информация о том, что сомнения о роли США в НАТО могут привести к выходу Франции из блока. Автором соответствующей инициативы стал вице-председатель Национального собрания Клеманс Гетте.