МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Эксперт МГИМО оценила идею о выходе Франции из НАТО

Ранее вице-председатель Национального собрания Клеманс Гетте выступил с инициативой разорвать сотрудничество с альянсом.
Константин Денисов 17-01-2026 16:37
© Фото: Sascha Steinach via www.imago-imwww.imago-images.de, Global Look Press © Видео: ТРК «Звезда»

Франция вряд ли в ближайшее время покинет НАТО, поскольку это идет вразрез с официальным курсом действующей власти. Об этом рассказала «Звезде» профессор Кафедры международных отношений и внешней политики России МГИМО Евгения Обичкина.

Она обратила внимание на то, что соответствующие заявления исходят от оппозиционных политиков, несмотря на то, что некоторые из них занимают высокие посты в правительстве.

«Речь идет о том, что все-таки высказался в пользу этого представитель оппозиционного правящей коалиции движения - и вот это самое главное. А все-таки те, кто задает тренд во французской политике - это макронисты, это центристы, это проатлантические настроенные политики, которые, в общем-то, сравнительно недавно вернули Францию в военную организацию НАТО», - сказала Обичкина.

По ее словам, сейчас, наоборот, Париж старается объединить Европу якобы для сдерживания России и привлекает для этого Великобританию. 

Ранее в немецкой прессе появилась информация о том, что сомнения о роли США в НАТО могут привести к выходу Франции из блока. Автором соответствующей инициативы стал вице-председатель Национального собрания Клеманс Гетте.

#Россия #Франция #НАТО #эммануэль макрон #наш эксклюзив
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Военные инженеры Будды
2
Газотурбинные двигатели. Наземные. Часть 1
3
ФСВТС России
4
Морская пехота. 320 лет во славу России
5
Станкостроение. Часть 4
6
Ка-32
7
25. Рособоронэкспорт. Все только начинается!
8
Микротехнологии для большого флота
9
Стальной рембат 20-ой армии
10
Гражданское судостроение
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 