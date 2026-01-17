В России с 1 февраля будет проиндексировано более 40 социальных выплат

С 1 февраля 2026 года в стране будет проиндексировано более 40 различных социальных выплат. Соответствующее заявление сделали в Министерстве труда Российской Федерации.

Согласно имеющейся информации, коэффициент индексации в текущем году составит 1,056, вследствие чего размер пособий увеличится на 5.6%.

«С 1 февраля 2026 года более 40 выплат, пособий и компенсаций будут проиндексированы исходя из фактического индекса потребительских цен за предыдущий год», - сообщили в ведомстве.

В первую очередь индексация коснется выплат, связанных с материнством и воспитанием детей. Будет увеличен материнский капитал, включая сертификаты, выданные несколько лет назад, пособие при рождении ребенка, а также ежемесячные денежные выплаты героям труда и женщинам, удостоенным звания «Мать-Героиня».

Помимо этого, будет увеличено пособие ветеранам боевых действий и гражданам с инвалидностью, пособие по безработице и прочие меры социальной поддержки.

Ранее также сообщалось о том, что размер материнского капитала в России с 1 февраля увеличится на 38,6 тысячи рублей и составит 729 тысяч рублей.