В России с 1 февраля будет проиндексировано более 40 социальных выплат

Размер пособий будет увеличен на 5,6%.
Тимур Юсупов 17-01-2026 01:58
© Фото: Владимир Песня, РИА Новости

С 1 февраля 2026 года в стране будет проиндексировано более 40 различных социальных выплат. Соответствующее заявление сделали в Министерстве труда Российской Федерации.

Согласно имеющейся информации, коэффициент индексации в текущем году составит 1,056, вследствие чего размер пособий увеличится на 5.6%.

«С 1 февраля 2026 года более 40 выплат, пособий и компенсаций будут проиндексированы исходя из фактического индекса потребительских цен за предыдущий год», - сообщили в ведомстве.

В первую очередь индексация коснется выплат, связанных с материнством и воспитанием детей. Будет увеличен материнский капитал, включая сертификаты, выданные несколько лет назад, пособие при рождении ребенка, а также ежемесячные денежные выплаты героям труда и женщинам, удостоенным звания «Мать-Героиня».

Помимо этого, будет увеличено пособие ветеранам боевых действий и гражданам с инвалидностью, пособие по безработице и прочие меры социальной поддержки.

Ранее также сообщалось о том, что размер материнского капитала в России с 1 февраля увеличится на 38,6 тысячи рублей и составит 729 тысяч рублей. 

#Россия #материнский капитал #Пособия #Соцвыплаты #министерство труда
