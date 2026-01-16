МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Число пострадавших при взрыве в Сыктывкаре выросло до 20 человек

Ранее сообщалось о 12 раненых.
Константин Денисов 16-01-2026 16:00
© Фото: komiproc, Telegram

Число пострадавших при взрыве светошумовой гранаты в учебном центре МВД России в Сыктывкаре выросло до 20 человек. Об этом сообщает пресс-служба главка СК по Республике Коми.

Также в ведомстве рассказали о задержании подозреваемого - преподавателя центра. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье о превышении должностных полномочий. Именно он привел в действие светошумовую гранату, из-за которой произошел инцидент.

«В результате произошел хлопок и последующее возгорание находившихся в помещении легковоспламеняющихся предметов, в связи с чем пострадали 20 слушателей центра», - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось о 12 пострадавших. Напомним, в результате инцидента в центре произошел пожар - загорелась крыша здания.

Накануне стало известно о том, что четверо раненых находятся в очень тяжелом состоянии. Местные медики проводят телемедицинские консультации с федеральными центрами.

#взрыв #МВД РФ #пострадавшие #СК РФ #Сыктывкар
