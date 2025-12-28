ВС РФ освободили населенные пункты Приволье в ДНР и Прилуки в Запорожской области. Об этом сообщило Минобороны России.

Уточняется, что освобождение населенных пунктов осуществили военнослужащие группировок войск «Восток» и «Юг».

Как сообщили в оборонном ведомстве, в результате нанесения ударов силами «Южной» группировки противник потерял до 225 военнослужащих, БТР М113, 14 автомобилей и три полевых орудия, в том числе 155 мм САУ Braveheart производства Великобритании.

Кроме того, атаки «Востока» привели к тому, что ВСУ потеряли свыше 210 боевиков, пять боевых бронированных машин и пять автомобилей.

Ранее в Минобороны РФ сообщили об установлении контроля над населенным пунктом Закотное в Донецкой Народной Республике. Село было занято в результате наступательных действий подразделений группировки войск «Юг».

Материал подготовили Глеб Владовский и Николай Баранов.