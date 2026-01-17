МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Депутат ГД РФ рассказала, на сколько увеличат пособия по безработице

С 1 февраля будут увеличены все пособия, которые включены в бюджет социального фонда России на 6,8%, сообщила депутат.
Игнат Далакян 17-01-2026 12:20
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Минимальное пособие по безработице с 1 февраля составит 1 884 рублей. Об этом рассказала в беседе со «Звездой» депутат, член комитета Госдумы РФ по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

По ее словам, пособие по безработице для предпенсионера же составит порядка 16 тысяч рублей - это 60% от заработка.

«Будут увеличены все пособия, которые включены в бюджет социального фонда России. Их порядка 40. И вот они как раз будут увеличены на 6,8%», - добавила она.

Напомним, что в России с 1 февраля 2026 года в стране будет проиндексировано более 40 различных социальных выплат. В Министерстве труда РФ заявили, что размер пособий будет увеличен на 5,6%.

#наш эксклюзив #Пособия #социальные выплаты
