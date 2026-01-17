«Студенты звали его папой»: Щербаков поделился воспоминаниями о Золотовицком

Ректор Школы-студии МХАТ Игорь Золотовицкий был для студентов как отец. Об этом рассказал «Звезде» актер Борис Щербаков.

«Это был большой и добрый человек с уникальным чувством юмора... Студенты смотрели на него не как на начальника. Для них он был как папа», - добавил он.

Щербаков добавил, что относительно недавно виделся с Золотовицким, но не помнил, по какому поводу у него был разговор. Он отметил, что для его коллеги было просто общение.

Ранее сообщалось, что в Москве началось прощание с Золотовицким. Церемония проходит в МХТ имени А.П. Чехова.