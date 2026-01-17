МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Гришковец назвал Золотовицкого чудом русского театра

Драматург поделился, что Золотовицкий очень мужественно переносил болезнь и до конца играл на сцене.
Игнат Далакян 17-01-2026 10:13
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Игорь Золотовицкий был сутью и душой МХАТ. Об этом поделился со «Звездой» актер и драматург Евгений Гришковец.

«Для людей, которые его знали, это не просто ушедший человек. Это исчезнувший целый мир. Те, кто видел его на сцене, никогда не забудут, потому что это больше чем Школа-студия МХАТ, больше, чем система Станиславского, это было такое чудо. И как раз он был сугубо театральным артистом», - сказал драматург.

Он отметил, что у Игоря Золотовицкого было не так много киноролей, однако те люди, которые видели артиста на сцене хотя бы один раз, никогда не забудут.

«Это вот чудо русского театра», - добавил Гришковец.

Он отметил, что Золотовицкий тяжело болел и до последнего играл на сцене. По словам Гришковца, актер очень мужественно переносил болезнь.

Немногим ранее началось прощание с актером и ректором Школы-студии МХАТ Игорем Золотовицким. Проститься с ним пришли не только родные и близкие артиста, но и коллеги, а также десятки поклонников его творчества.

Напомним, артист умер 14 января в больнице. Заслуженному артисту РФ было 64 года.

 

#театр #Трагедия #наш эксклюзив #прощание #игорь золотовицкий #Евгений Гришковец
