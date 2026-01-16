МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Оператор дрона Сухой рассказал, как собирал «Молнию» за пять минут

По словам военнослужащего, темп сборки беспилотников доходил до 15 штук за полдня.
Артём Желтиков 16-01-2026 09:37
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Процесс сборки беспилотника может занимать меньше 10 минут. Оператор-сапер с позывным Сухой делает это по собственной методике - идет от носа к хвосту. Говорит, так меньше шансов допустить ошибку, когда собираешь дроны один за другим. Работать в авральном режиме сейчас приходится чаще. Сказываются темпы наступления.

«За полдня там 15 выпусков было, просто не успевали даже собирать. Собираешь - сразу же на катапульту, собираешь - на катапульту. Пять-семь минут сборки идет, и пять-семь минут летят ребята. Просто проверка за проверкой была», - поделился оператор-сапер Сухой.

Только когда сам дрон собран, на него крепят боеприпас. Это самый опасный и ответственный момент.

Произвели подключение крыльев - моторов всех жизненно важных органов самолета. Установили БК, подготовили к дальнейшему вылету. Далее - проверка и запуск.

Расчет получил координаты огневой точки противника. Пулеметчик в жилом доме мешал прохождению наших штурмовиков. Оператор прошел зону действия РЭБ. Планируемое время поражения было две минуты.

«Зашли в пятиэтажку, а в соседнем подъезде находился вражеский пулеметчик, который мешал дальнейшему продвижению. Была получена заявка поддержать наших парней. Вылетели, отработали, и наши парни благополучно освободили здание от противника», - рассказал командир расчета «Молнии» с позывным Печорин.

Подразделения группировки «Центр» продолжают улучшать тактические позиции.

Наступление идет практически по всем направлениям, об этом накануне сказал и начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов. К востоку от Доброполья бои ведутся за Константиновку, взятие которой также позволит наступать на сателит Краматорска - Дружковку и выравнивать линию фронта на этом направлении. А юго-западнее группировка продвигается в Днепропетровской области. Там идут бои в районе населенных пунктов Новопавловка, Просяная, Межевая и Новоподгорное.

Материал подготовили Игнат Далакян и Николай Баранов.

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 