Приговоренную к смертной казни в Китае россиянку отправили на родину

В 2011 году Марию Лопатину приговорили к казни за контрабанду наркотиков из китайского специального административного района Макао в материковую часть страны.
Глеб Владовский 16-01-2026 08:42
© Фото: Pogiba Alexandra news.ru Globallookpress

Приговоренную к смертной казни в Китае россиянку передали властям РФ. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на судебные данные.

Отмечается, что в 2011 году Марию Лопатину обвинили в провозе нескольких килограмм запрещенных веществ из специального административного района Макао в материковую часть страны. Однако некоторое время спустя приговор сперва смягчили до пожизненного тюремного заключения, а затем - до 25 лет лишения свободы.

«Лопатина... дала письменное согласие о дальнейшем отбывании наказания на родине, также в деле имеется согласие обоих государств о передаче и приеме осужденной», - говорится в материале.

Как сообщает агентство, россиянка находится на родине. Ее поместили в исправительную колонию общего режима.

