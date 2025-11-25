Заключенный калужской колонии плеснул кислотой в лицо начальнику

Осужденный плеснул кислотой в лицо начальнику исправительной колонии в Калужской области. Об инциденте сообщает пресс-служба УФСИН по региону.

«В результате нападения руководитель исправительного учреждения с серьезными ожогами лица, глаз и рук доставлен в больницу», - говорится в сообщении.

По факту происшествия Следственный комитет по Калужской области проводит процессуальную проверку. По ее итогам будет вынесено соответствующее решение. О мотивах нападавшего неизвестно, сейчас устанавливаются все обстоятельства происшествия.

Ранее еще один инцидент произошел в исправительной колонии №47 в Свердловской области. Там охрана остановила на КПП грузовик, в кузове которого нашли автомат, пистолет, патроны, ручную гранату, тактический шлем, рюкзак и прочую амуницию. Среди прочего сотрудники колонии изъяли подсумок с медикаментами, радиостанции и мобильные телефоны.