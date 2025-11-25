МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Заключенный калужской колонии плеснул кислотой в лицо начальнику

Начальник колонии госпитализирован с серьезными ожогами лица, глаз и рук.
Ян Брацкий 25-11-2025 18:05
© Фото: Ilya Moskovets, URA.RU, Global Look Press

Осужденный плеснул кислотой в лицо начальнику исправительной колонии в Калужской области. Об инциденте сообщает пресс-служба УФСИН по региону.

«В результате нападения руководитель исправительного учреждения с серьезными ожогами лица, глаз и рук доставлен в больницу», - говорится в сообщении.

По факту происшествия Следственный комитет по Калужской области проводит процессуальную проверку. По ее итогам будет вынесено соответствующее решение. О мотивах нападавшего неизвестно, сейчас устанавливаются все обстоятельства происшествия.

Ранее еще один инцидент произошел в исправительной колонии №47 в Свердловской области. Там охрана остановила на КПП грузовик, в кузове которого нашли автомат, пистолет, патроны, ручную гранату, тактический шлем, рюкзак и прочую амуницию. Среди прочего сотрудники колонии изъяли подсумок с медикаментами, радиостанции и мобильные телефоны.

#Калужская область #ЧП #ФСИН #СК РФ #колония
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Станкостроение. Часть 4
2
Ка-32
3
25. Рособоронэкспорт. Все только начинается!
4
Микротехнологии для большого флота
5
Стальной рембат 20-ой армии
6
Гражданское судостроение
7
Зеленодольский судостроительный
8
«Торнадо-С» и «Смерч». Работа в зоне СВО
9
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 2
10
Танкостроение. Уралвагонзавод. СВО
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 