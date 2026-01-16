МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Главнокомандующий ВМФ Моисеев исполнил новогодние желания двух школьников

Никита из Севастополя получил возможность попробовать управлять беспилотником. А Федор произвел залп из артиллерийской пушки в Петропавловской крепости.
16-01-2026 08:04
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Главнокомандующий Военно-морским флотом адмирал флота Александр Моисеев в рамках Всероссийской акции «Елка желаний» исполнил мечты двух школьников. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Заветной мечтой 13-летнего Никиты из Севастополя было управлять настоящим квадрокоптером. Для этого он вместе с родителями посетил учебный центр подготовки операторов войск беспилотных систем.

«Сначала мальчик получил первичные навыки полетов на FPV-дронах на специальном симуляторе, который позволяет моделировать различные условия обстановки. Далее уже на полигоне Никита самостоятельно управлял квадрокоптером», - говорится в сообщении оборонного ведомства.

Кроме того, 11-летний Федор получил возможность произвести полуденный выстрел из артиллерийской пушки в Петропавловской крепости. С ним провели краткий инструктаж по проведению залпа.

«Ровно в полдень мечта Федора сбылась, и он произвел выстрел из артиллерийского орудия. Далее мальчику и его семье была проведена экскурсия по знаменитой крепости», - рассказали в Минобороны.

Ранее сообщалось, что командующий Балтийским флотом адмирал Сергей Липилин исполнил мечту 11-летнего Савелия из города Балтийск полетать на военном вертолете вместе с братом.

Материал подготовили Глеб Владовский и Николай Баранов.

#дрон #Александр Моисеев #полуденный выстрел #акция «Елка желаний» #Главнокомандующий ВМФ
