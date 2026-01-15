Над регионами России ночью перехватили 34 дрона боевиков

Российские военнослужащие сбили ночью над регионами РФ 34 украинских беспилотника. Об этом сообщили в Минобороны России.

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 34 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа», - говорится в сводке оборонного ведомства.

Уточняется, что 19 БПЛА сбили над территорией Ростовской области, шесть - в Брянской области, а также пять БПЛА - в районе Волгоградской области. Еще по одному уничтожили в Белгородской, Курской и Воронежской областях и над акваторией Азовского моря.

Украинские боевики регулярно предпринимают попытки совершить теракты на территории РФ. Так, 14 января сбили 48 дронов ВСУ.

Материал подготовили Глеб Владовский и Николай Баранов.