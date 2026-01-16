Военкора «Звезды» Кустова наградили медалью «Константин Симонов»

Именной медалью поэта, писателя, драматурга и военного корреспондента Великой Отечественной войны «Константин Симонов» награждены пятеро журналистов, рассказывающих правду о ходе специальной военной операции.

Именно их глазами зритель видит все, что происходит в зоне проведения специальной военной операции. На передовой, зачастую рискуя собственной жизнью, наши военкоры стремятся показать объективную картину происходящего и рассказать о подвигах наших бойцов. Даже в свой профессиональный праздник больше ста военных корреспондентов находятся «за ленточкой». А те, кто сегодня в зале и принимают поздравления, вернулись оттуда совсем недавно.

«Мне хотелось бы от имени министра обороны Андрея Белоусова и от себя лично поздравить, искреннее поздравить вас с праздником, Днем российской печати. Сегодня, рискуя жизнью, вы вместе с нашими военнослужащими плечом к плечу выполняете задачи в зоне спецоперации. Их немало, ваших коллег. Их более тысячи только в прошлом году. Ими подготовлено множественное количество материалов, публикаций и ТВ-сюжетов о подвигах, мужестве и героизме наших военнослужащих», - подчеркнул заместитель министра обороны РФ, начальник Главного военно-политического управления ВС РФ Виктор Горемыкин.

И этот праздник - повод в очередной раз напомнить о том риске, с которым сталкиваются военкоры, отправляясь ежедневно на передовую. В этот день уже по традиции вспоминают тех, кто сегодня на фронте, и тех, кто, исполняя свой журналистский долг, погиб в зоне проведения специальной военной операции.

Военкорам посвящена фотовыставка. Здесь портрет и нашего коллеги, Никиты Гольдина. 24 марта прошлого года он с группой журналистов попал под обстрел. Врачи почти месяц боролись за его жизнь, но спасти его не удалось.

Именно их, военкоров, кто погиб за правду, вспоминали сегодня в преддверии церемонии награждения.

В этот день заместитель министра обороны Виктор Горемыкин вручил военкорам медаль «Константин Симонов». В числе награжденных наш коллега - Владислав Кустов. Он практически с самого начала спецоперации освещает ход боевых действий. Запорожье, Херсонская область, Донецкая и Луганская народные республики. На его счету сотни репортажей из самых опасных точек.

Глазами Кустова зрители нашего телеканала увидели освобождение Часова Яра, наблюдали за ходом боев на Константиновском направлении, в Волчанске и Северске. Он показывал последствия террористических атак ВСУ по мирным жителям.

Почти сразу после вторжения киевских боевиков в Курскую область Владислав отправился туда. Месяцы непрерывной работы бок о бок с нашими военными, ежедневные репортажи с линии боевого соприкосновения - тот период оказался одним из самых сложных. Но о себе думать было некогда.

«Съемок было много, они были нужны. И чувствовалось, что и бойцам это было нужно, чтобы о них снимали, о них рассказывали, потому что это настоящие герои, которые на самом деле с большим рвением гнали противника с земли Курской. Многие сегодня корреспонденты достойны этой медали, и я думаю, что она найдет многих, потому что сейчас очень много наших ребят, товарищей, которые работают, освещают самоотверженно», - сказал военкор.

Это такая особенность военных корреспондентов - даже в свой праздник говорить не о себе, а о бойцах, с кем довелось работать, о коллегах, с кем регулярно пересекаются «за ленточкой», и о жителях приграничных территорий.

Их материалы - важная часть современной истории нашей страны. Живая хроника событий. И те, кого сегодня отметили высокой наградой, продолжат вести эту хронику. Ведь совсем скоро они вновь отправятся к нашим бойцам на передовую.