«Тор», «Игла» и «Бук»: как ПВО защищает белгородское приграничье

Зенитный ракетный комплекс «Тор» выехал на позицию. В небе вражеский беспилотник. Мы вместе с мобильной огневой группой должны оказаться на месте раньше комплекса. В УАЗике тяжелый и ручной пулеметы, ПЗРК «Игла».

Мобильная огневая группа сейчас - неотъемлемый компонент в работе расчетов зенитных ракетных комплексов. Пока комплексы сбивают крупные цели, МОГи прикрывают сами комплексы от целей поменьше.

Из командного пункта оператору «Иглы» передают направление цели. Он уже начинает искать ее визуально. Тем временем другой оператор в зенитном ракетном комплексе «Тор», зафиксировав вражеский беспилотник на радаре, тоже визуально наблюдает пуск ракеты. Цель поражена.

Теперь дело за механиком-водителем. Боевую машину нужно как можно скорее вернуть в укрытие.

«Контролировать углы обзора помогает боковая камера, которая показывает сзади, и задняя камера», - говорит механик-водитель ЗРК «Тор-М2» с позывным Шиша.

Мобильным огневым группам приходится работать днем и ночью. Разглядеть цель в небе помогают по старинке прожекторы, либо по-новому - тепловизоры. Используются трассирующие пули, чтобы все бойцы группы видели направление цели.

На командном пункте зенитно-ракетной батареи двое часов. На одних - астрономическое время, на других - оперативное. Первое - для того, чтобы сверять часы с гражданскими, второе время -военное.

«Я, получается, какое-то звено из общей системы, допустим, оповещения. Если что-то обнаружили - передали, как сейчас, когда противник работал ствольной артиллерией по населенным пунктам», - говорит командир зенитно-ракетной батареи с позывным «Маэстро».

Группировка «Север» сейчас значительно расширила буферную зону на Харьковском направлении и продолжает теснить ВСУ на запад. Боевики, тем не менее, все еще пытаются дотягиваться до населенных пунктов приграничья беспилотниками и ракетами. На командном пункте зенитно-ракетной батареи памятка: «Зенитчик, помни, твоя реакция спасает жизни». Здесь 24/7 вглядываются в небо через радиолокационные системы.

«Тор-М2» - это тоже только звено в большой цепи средств противовоздушной обороны. Цели покрупнее передают другим комплексам. И вот выезжает на боевую работу «Бук-М3».

«Из последних целей - крылатая ракета Storm Shadow британская. Мы ее сбили. Сложная цель, но мы маневрируем, меняем стартовые позиции», - рассказал командир зенитно-ракетнои‌ батареи «Бук-М3» с позывным Акула.

И механики-водители, и операторы, и стрелки, и командиры - каждый на своем месте играет незаменимую роль в деле защиты неба от противника. В День войсковой противовоздушной обороны Сухопутных войск им не до праздничного стола. Каждый на своем рабочем месте в боевой работе.