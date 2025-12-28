МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Трамп поблагодарил Мачадо за Нобелевскую медаль

Президент США назвал встречу с Мачадо большой честью.
Глеб Владовский 16-01-2026 06:33
© Фото: Bonnie Cash - Pool via CNP, Consolidated News Photos, Globallookpress

Президент США Дональд Трамп поблагодарил главу венесуэльской оппозиции Марию Корину Мачадо за передачу ему медали Нобелевской премии мира. Об этом он сообщил в соцсетях.

«Это замечательный жест взаимного уважения. Спасибо тебе, Мария!» - написал американский лидер.

Трамп также назвал Мачадо «замечательной женщиной». Он также отметил, что встреча с ней для него была большой честью.

Ранее сообщалось, что глава венесуэльской оппозиции отдала президенту США свою медаль Нобелевской премии мира. По имеющейся информации, переговоры в Белом доме длились боле часа и прошли, со слов Марии Корины, «замечательно».

#в стране и мире #сша #Дональд Трамп #венесуэла #нобелевская премия мира #Мария Корина Мачадо
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Военные инженеры Будды
2
Газотурбинные двигатели. Наземные. Часть 1
3
ФСВТС России
4
Морская пехота. 320 лет во славу России
5
Станкостроение. Часть 4
6
Ка-32
7
25. Рособоронэкспорт. Все только начинается!
8
Микротехнологии для большого флота
9
Стальной рембат 20-ой армии
10
Гражданское судостроение
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 