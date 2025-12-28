Трамп поблагодарил Мачадо за Нобелевскую медаль

Президент США Дональд Трамп поблагодарил главу венесуэльской оппозиции Марию Корину Мачадо за передачу ему медали Нобелевской премии мира. Об этом он сообщил в соцсетях.
«Это замечательный жест взаимного уважения. Спасибо тебе, Мария!» - написал американский лидер.
Трамп также назвал Мачадо «замечательной женщиной». Он также отметил, что встреча с ней для него была большой честью.
Ранее сообщалось, что глава венесуэльской оппозиции отдала президенту США свою медаль Нобелевской премии мира. По имеющейся информации, переговоры в Белом доме длились боле часа и прошли, со слов Марии Корины, «замечательно».
